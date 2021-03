Halle (Saale)

2020 weniger Umsatz im Kraftfahrzeughandel

19.03.2021, 11:53 Uhr | dpa

Der Kraftfahrzeughandel in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Umsatz erwirtschaftet als noch 2019. Preisbereinigt lagen die Umsätze um 7,5 Prozent unter denen des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Die Zahl der im Kraftfahrzeughandel Beschäftigten ging im Vorjahresvergleich um 1,1 Prozent zurück, wie es weiter hieß.