Leichlingen (Rheinland)

73-Jährige getötet: Verdächtiger festgenommen

19.03.2021, 12:05 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 73-jährigen Frau in Leichlingen bei Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 45-Jährige stehe in dringendem Verdacht, die Seniorin in ihrer Wohnung getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Freitag mit. Der Mann komme "aus dem engen persönlichen Umfeld" des Opfers.

Aufgrund einer psychischen Erkrankung sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zumindest vermindert schuldfähig war. Deshalb habe ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.