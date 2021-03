Magdeburg

Investitionen: 51 Millionen Euro für Feuerwehren

19.03.2021, 13:50 Uhr | dpa

Das Land Sachsen Anhalt will bis 2023 rund 51 Millionen Euro in die Feuerwehren der Städte und Gemeinden investieren. Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) Heyrothsberge werde zudem mit 20,7 Millionen Euro gefördert, teilte das Innenministerium am Freitag mit. "Diese Investitionen verdeutlichen, welchen Stellenwert die Arbeit der Kameradinnen und Kameraden hat, die tagtäglich - vor allen Dingen im Ehrenamt - für unsere Gesellschaft Dienst tun", sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU).

Verteilt werden die Mittel über drei Jahre. Im laufenden Jahr will das Land rund 11,8 Millionen Euro bereitstellen. Für 2022 sind 13,9 und in 2023 13,4 Millionen Euro vorgesehen. Für die kommenden zwei Jahre stünden zudem EU-Mittel in Höhe von rund 12 Millionen Euro in Aussicht, die Feuerwehren kleiner Gemeinden unter anderem für ihre Gerätehäuser nutzen können.