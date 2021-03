Schwerin

Backhaus kündigt weitere Renaturierung von Gewässern an

19.03.2021, 15:27 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern will Flüssen und Bächen wieder mehr ihren natürlichen Lauf lassen und die Ufer mit Büschen und Bäumen bepflanzen. Das Land habe dazu vom Bund Flächen von zusammen etwa 2500 Hektar erworben, die entweder an Flussläufen lägen oder als Ausgleichsflächen für betroffene Landwirte eingesetzt werden sollen. Das sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag nach einer virtuellen Landeskonferenz mit Landwirten, Umweltschützern und Kommunalpolitikern zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Nach Maßgabe der EU müssen bis spätestens 2027 die Gewässer flächendeckend in einem chemisch und ökologisch guten Zustand sein und auch die Belastung des Grundwassers verringert werden. Dies stelle das Land vor enorme Herausforderungen. "Wasser hat ein langes Gedächtnis", sagte Backhaus.