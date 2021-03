Magdeburg

Hunderte protestieren in Sachsen-Anhalt für den Klimaschutz

19.03.2021, 16:30 Uhr | dpa

In Magdeburg, Halle und weiteren Städten Sachsen-Anhalts haben Hunderte Menschen am Freitag auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht und für einen effektiveren Klimaschutz protestiert. In Halle hatte sich in der Innenstadt eine Menschenkette formiert. Die Polizei sprach von etwa 675 Teilnehmern, die ohne größere Zwischenfälle protestierten. Die Menschen in der Kette hielten sich weitestgehend an den vorgeschriebenen Abstand zueinander und trugen einen Mund-Nasen-Schutz, teilte die Polizei mit.

In Magdeburg kamen nach Angaben der Polizei etwa 60 Menschen zu einer Kundgebung zusammen. Das Motto der Veranstaltungen war #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr. Die Proteste fanden weltweit statt. Ziel ist es, auf die Folgen von massivem CO2-Ausstoß und anderen Umweltverschmutzungen aufmerksam zu machen, hieß es von Seiten der Veranstalter.