Potsdam

Brandenburg geht Montag in Risikogebieten wieder in Lockdown

19.03.2021, 18:20 Uhr | dpa

Die Rückkehr zum Corona-Lockdown in Brandenburg in regionalen Hotspots ist beschlossene Sache. Das Kabinett entschied am Freitag formell, dass viele Geschäfte und Museen im Fall hoher Corona-Infektionszahlen wieder schließen müssen. Regierungssprecher Florian Engels sagte, es habe keine Änderungen im Vergleich zum Entwurf vom Donnerstag gegeben. Die Notbremse greift, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Landkreisen oder kreisfreien Städten drei Tage hintereinander über 100 liegt. Bisher galt diese Notbremse bei einem Wert über 200. Private Treffen sind dann wieder nur für einen Haushalt und eine weitere Person möglich. Supermärkte und andere Läden für den täglichen Bedarf bleiben ebenso offen wie Baumärkte. Drei Kreise liegen mehr als drei Tage über dem Wert von 100, ein Kreis und eine Stadt seit Mittwoch.