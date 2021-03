Leuna

Von Angern will im Wahlkampf digitale Nähe zum Wähler suchen

19.03.2021, 18:27 Uhr | dpa

Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern hat ihre Partei dazu aufgerufen, im Wahlkampf trotz Corona die Nähe der Wählerinnen und Wähler zu suchen - wenn auch nur digital. Nahbarkeit sei in der Pandemie zwar ein Problem, sagte von Angern am Freitag auf einem Online-Parteitag. "Aber wir haben gemeinsam neue Wege gefunden, die Menschen in Sachsen-Anhalt anzusprechen." Beispiele dafür seien Digitale Sprechstunden oder Videokonferenzen zu bestimmten Themen.

"Seid kreativ, nutzt die Chancen", sagte von Angern den Delegierten und Zuschauern. "Vielleicht erreichen wir so sogar mehr Menschen als mit einem Infostand." Von Angern rief ihre Genossinnen und Genossen außerdem auf, für die Briefwahl zu werben.

Auf dem Online-Parteitag in Leuna (Saalekreis) wollte die Partei am Abend ihr Wahlprogramm beschließen. Dazu lagen noch mehrere Änderungsvorschläge vor. Neben dem Sitzungspräsidium waren nur von Angern und Parteichef Stefan Gebhardt nach Leuna gekommen, beide hielten eine Rede.