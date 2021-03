Parchim

Regelungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zunächst gleich

19.03.2021, 19:48 Uhr | dpa

Die Corona-Regelungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen sich trotz des Überschreitens des Inzidenzwerts von 100 zunächst nicht ändern. "Auch, wenn wir jetzt die 100er-Marke überschritten haben, bleiben die bisherigen Regelungen zunächst bestehen - auch die Schule betreffend", sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Freitagabend. Wenn der Wert von 100 weiterhin überschritten wird, sollen demnach von Mittwoch an weitere Regelungen entschieden werden. Dies könnte dann etwa weniger Unterricht in der Schule bedeuten.

Dieser Landkreis hat nach jüngsten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales mit 105,3 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche den landesweit höchsten Wert.