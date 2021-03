Aue

Personalsorgen bei Erzgebirge Aue gegen Sandhausen

20.03.2021, 01:35 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue möchte nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit einem Heimsieg heute (13.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen kann die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster den vorentscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen. Allerdings plagen die "Veilchen" große Personalsorgen. Neben Philipp Riese, Malcolm Cacutalua und Fabian Kalig (alle langzeitverletzt) fehlen auch Louis Samson (Gelb-Rot-Sperre), Clemens Fandrich, Ben Zolinski und Niklas Jeck (alle in Quarantäne). Fraglich ist zudem der Einsatz von Abwehrchef Sören Gonther. "Jammern bringt nichts. Trotz der angespannten Situation wollen wir unsere Heimstärke demonstrieren und dreifach punkten", sagte Schuster.