Kassel

55-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Kassel

20.03.2021, 09:15 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kassel ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf Samstag von Anwohnern gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte holten den 55-jährigen Mann aus seinem Haus, er starb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen Brandverletzungen, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt rund 30 000 Euro. Nach etwa zwei Stunden konnten die 30 Einsatzkräfte das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.