Offenbach am Main

Wenig frühlingshaftes Wetter zum Frühlingsbeginn

20.03.2021, 13:30 Uhr | dpa

Das Wetter am ersten Frühlingswochenende präsentiert sich in Hessen heiter bis durchwachsen. Zumindest am Samstag schien zum kalendarischen Beginn des Frühlings vielerorts noch die Sonne.

Damit ist es am Sonntag aber schon wieder vorbei. Bereits in der Nacht ziehen dicke Wolken auf. Sie bringen leichten Regen mit. Dieser kann im Norden des Landes der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge gefrieren, sodass Straßenglätte droht. Gebietsweise schneit es. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus vier Grad.

Auch tagsüber dominieren Sprühregen und leichter Schneefall. Erst zum Sonntagnachmittag hin klart es dem DWD zufolge etwas auf, die Temperaturen steigen bis auf acht Grad. Dazu weht ein teilweise böiger Wind. Kühl und wenig frühlingshaft beginnt auch die neue Woche. Wolken, Sprühregen und nächtliche Glättegefahr bleiben. Erst am Dienstag zeigt sich die Sonne wieder stärker. Dann steigen auch die Temperaturen. Das Thermometer könnte bis zu zwölf Grad anzeigen.