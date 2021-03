Klingenthal

Kombinierer Riiber gewinnt zum dritten Mal den Gesamtweltcup

20.03.2021, 15:32 Uhr | dpa

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup der Nordischen Kombinierer gewonnen. Am Samstag setzte sich der 23 Jahre alte Gelb-Träger in Klingenthal nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor dem Japaner Akito Watabe durch und holte im ersten Rennen nach der WM in Oberstdorf seinen achten Saisonsieg. Mit 1040 Punkten und nur noch einem verbleibenden Einzel am Sonntag (11.00 Uhr und 14.45 Uhr) ist Riiber nun endgültig nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Schon in den beiden vergangenen Jahren hatte sich Riiber in der prestigeträchtigen Gesamtwertung klar durchgesetzt. Das Podium komplettierte Österreichs Weltmeister Johannes Lamparter als Dritter. Watabe als Tageszweiter verkürzte im Weltcup den Rückstand auf Vinzenz Geiger, der nicht über Rang 15 hinauskam. Erst beim Wettbewerb am Sonntag wird damit die Entscheidung über den zweiten Platz im Gesamtweltcup fallen.

Manuel Faißt als Vierter, Johannes Rydzek auf Rang sechs sowie Fabian Rießle (9.) und Eric Frenzel (10.) schafften am Samstag den Sprung unter die besten Zehn. Klingenthal war für das Saisonfinale kurzfristig für Schonach eingesprungen, weil im Schwarzwald akuter Schneemangel herrschte.