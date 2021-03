Gera

Rund 200 Autos bei Korso gegen Corona-Maßnahmen in Gera

20.03.2021, 16:47 Uhr | dpa

Ein Foto von Bundeskanzlerin Merkel in Sträflingskleidung beim Corona-Autokorso in Erfurt. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mit einem Autokorso mit rund 200 Wagen haben Menschen aus verschiedenen Thüringer Regionen am Samstag in Gera gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Über eine lokale Radiofrequenz wurden dabei Redebeiträge gesendet, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Samstag sagte. Bis zum späten Nachmittag sei der Korso ohne Störungen oder Verstöße gegen Corona-Auflagen in der Stadt unterwegs gewesen. Die Polizei sicherte unter anderem Anfang und Ende des Korsos ab. Die Stadt hatte bereits am Mittwoch angekündigt, am Samstag im Stadtgebiet zeitweise die Ampeln abzuschalten und den Verkehr der Demofahrt von Polizisten regeln zu lassen.