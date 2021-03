Freiburg im Breisgau

Freiburg will gegen Augsburg seine Chance auf Europa wahren

21.03.2021, 02:25 Uhr | dpa

Der SC Freiburg und der FC Augsburg schließen am heutigen Sonntag den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga ab. Mit einem Sieg könnten die Badener ihre kleine Chance auf den Einzug in den Europapokal wahren. Zuletzt gab es zwar zwei Niederlagen in Serie für das Team von Trainer Christian Streich. Der FCA gehört aber zu den Lieblingsgegnern der Freiburger. Nur eines ihrer letzten zehn Bundesliga-Duelle mit den Augsburgern haben sie verloren.