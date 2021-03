Angermünde

Polizei löst Party auf und findet Drogen

21.03.2021, 14:22 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Angermünde (Landkreis Uckermark) eine private Party mit 14 Teilnehmern beendet. Die Einsatzkräfte wurden am Samstagabend wegen einer Ruhestörung in die Gustav-Bruhn-Straße gerufen, wo sie die feiernden 16- bis 22-Jährigen in einer Wohnung antrafen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einige von ihnen hätten versucht, sich in der Wohnung vor den Beamten zu verstecken.

Den Angaben zufolge beschlagnahmten die Polizisten auch Cannabis. Den Partygästen drohen nun Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.