Saarbrücken

Corona-Inzidenzwert im Saarland leicht gesunken

21.03.2021, 17:48 Uhr | dpa

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 33 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Zahlen hervor, die das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag veröffentlichte (Stand 16.00 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, sank demnach leicht auf 65,5. Am Vortag lag der Wert bei 66,4.

Die höchste Inzidenz gab es dem Gesundheitsministerium zufolge im Kreis St. Wendel mit 90,0. Der niedrigste Wert wurde im Saarpfalz-Kreis mit 52,9 registriert.

Insgesamt haben sich mittlerweile während der Pandemie 30 753 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Als aktuell infiziert gelten laut Ministerium 1290 Menschen. Im Zusammenhang mit oder an dem Virus seien bislang 929 Menschen gestorben. In Krankenhäusern seien zuletzt 111 an dem Virus erkrankte Patienten behandelt worden.