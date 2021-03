Schwerin

VfB Suhl muss sich dem Schweriner SC klar geschlagen geben

21.03.2021, 19:36 Uhr | dpa

Volleyballerinnen in Aktion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der VfB Suhl hat das Entscheidungsspiel des Playoff-Viertelfinales der Volleyball-Bundesliga der Frauen mit 0:3 (16:25, 13:25, 14:25) beim Schweriner SC verloren. Damit ist die Saison für die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy beendet, nachdem sie sich mit dem sechsten Hauptrundenrang für die Ausscheidungsspiele qualifiziert hatte.

Den Suhlerinnen gelang es wie bereits im zweiten Spiel der Best-of-three-Serie am Samstag, das 1:3 verloren ging, auch am Sonntagabend zu keinem Zeitpunkt, den für dieses Niveau nötigen Druck auf den Gegner auszuüben. Sowohl die viel zu oft verschlagenen Aufschläge, das nicht so variantenreich wie sonst eingesetzte Angriffsspiel, das zu leicht ausrechenbare Zuspiel als auch der oft nicht richtig postierte Block machten es den Gastgeberinnen von Suhls ehemaligem Trainer Felix Koslowski zu leicht, ihr Spiel durchzuziehen. Der SSC trifft im Halbfinale nun auf Allianz Stuttgart.