Hannover

Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Städten Niedersachsens

22.03.2021, 01:12 Uhr | dpa

In mehreren Städten Niedersachsens hat am frühen Montagmorgen ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Beschäftigte legen zwei Tage lang unter anderem in Lüneburg, Salzgitter, Helmstedt, Hameln, Stade, Verden, Wolfenbüttel und Buxtehude ihre Arbeit nieder, wie ein Gewerkschaftssprecher sagte. Zuvor war eine Tarifverhandlungsrunde mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) ohne Ergebnis geblieben. Laut Verdi verdienen Beschäftigte im privaten öffentlichen Nahverkehr bis zu fünf Euro pro Stunde weniger als ihre Kollegen der kommunalen Verkehrsbetriebe.