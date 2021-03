Magdeburg

2020 mehr Straftaten aus politischen Motiven erfasst

22.03.2021, 01:19 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr politisch motivierte Straftaten erfasst worden als 2019. Die Polizei registrierte 2353 Fälle nach 2232 im Jahr zuvor, wie das Innenministerium auf Nachfrage mitteilte. Ursache für den Trend sei unter anderem ein Anstieg der politisch motivierten Straftaten durch Beleidigungen, Propagandadelikte und Volksverhetzungen gewesen. Innenminister Michael Richter (CDU) stellt die Bilanz zur politisch motivierten Kriminalität am heutigen Montag in Magdeburg vor.

Es wird erwartet, dass er dabei auch auf die steigende Zahl von Delikten im Internet eingeht, sowie auf ein Plus bei Delikten gegen Amts- und Mandatsträger sowie Parteirepräsentanten.