Dautphetal

Großbrand einer Lagerhalle in Dautphetal

22.03.2021, 05:21 Uhr | dpa

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle ist es in Dautphetal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) zu starker Rauchentwicklung gekommen. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. In der Halle von der Größe eines Fußballfeldes wurden unter anderem Altreifen gelagert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Straßen in den umliegenden Ortsteilen gesperrt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand laut Polizei unter Kontrolle, ging aber dennoch von Löscharbeiten bis in die Mittagsstunden aus.