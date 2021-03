Görlitz

Verkehrslage an polnischer Grenze bisher ruhig

22.03.2021, 06:31 Uhr | dpa

Nachdem die Einreiseregelungen an der deutsch-polnischen Grenze wegen hoher Corona-Infektionszahlen in Polen verschärft wurden, ist die Verkehrslage am Grenzübergang bisher ruhig. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Ludwigsdorf am Montagmorgen mitteilte, sei bisher nicht viel los. Die Polizei rechnet jedoch damit, dass es im Laufe des Tages zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus kommen könnte.

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung Polen am Sonntag als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.