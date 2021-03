Lingen (Ems)

Arbeiter von Sattelzug erfasst und lebensgefährlich verletzt

22.03.2021, 10:23 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Arbeiter ist in Lingen (Landkreis Emsland) von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Sattelschlepper erfasste den Rumänen am Sonntag auf dem Firmengelände eines Großhandels, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde demnach zwischen der Laderampe und dem Auflieger des Lasters eingequetscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.