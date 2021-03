Potsdam

Kritik vom Pädagogenverband an Bildungsministerin Ernst

22.03.2021, 11:52 Uhr | dpa

Nach dem kurzfristigen Aussetzen der Pflicht zum Präsenzunterricht hat der Brandenburgische Pädagogen-Verband (BPV) indirekt den Rücktritt von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gefordert. "Herr Woidke, ist diese Ministerin noch tragbar?", fragte der Verband am Montag in einer Pressemitteilung Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Seit über einem Jahr sind die Schulen von den Auswirkungen der Pandemie betroffen und das Krisenmangement des Bildungsministeriums sei katastrophal, hieß es in der Mitteilung.

Vor einer Woche sei im Wissen um steigende Infektionszahlen und entgegen aller Bedenken aus der Praxis die Öffnung aller Schulen angeordnet worden, schrieb der Verband. "Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden die Schulleiter, Lehrer, Schüler und Eltern über die Presse informiert, dass ab heute keine Präsenzpflicht mehr in den Schulen besteht", so der BPV. Das Bildungsministerium hatte am Sonntag die Pflicht zum Schulbesuch mit Ausnahme der Abschlussklassen bis zu den Osterferien Ende der Woche ausgesetzt.

Von Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein der Ministerin könne keine Rede mehr sein, urteilte der Verband. "Wut und Entsetzen machen sich in den Lehrerzimmern und Chats breit über die sinnlosen und unüberlegten Entscheidungen des MBJS (Bildungsministeriums)."

Auch die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat bereits die Entlassung von Ernst gefordert und einen entsprechenden Antrag am Donnerstag auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt.