Mehr politisch motivierte Straftaten gegen Politiker

22.03.2021, 13:19 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sowie Repräsentanten von Parteien erfasst worden als 2019. Insgesamt wurden 79 solcher Straftaten registriert nach 42 im Vorjahr, wie das Innenministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Vorrangig habe es sich um Beleidigungen und Bedrohungen gehandelt, es seien 38 derartige Straftaten erfasst worden. Rund die Hälfte der Beleidigungen seien via Internet erfolgt. Innenminister Michael Richter (CDU) sagte, es werde insgesamt weniger Rücksicht genommen, die Distanz gehe zunehmend verloren.

Den Angaben zufolge richteten sich 35 Angriffe gegen CDU-Politiker, 18 gegen Mitglieder der SPD und 13 Delikte gegen Personen mit AfD-Parteizugehörigkeit. Die Zahlen stammen aus der Bilanz zur politisch motivierten Kriminalität für das Jahr 2020, die das Innenministerium am Montag vorlegte.