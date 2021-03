Magdeburg

Verstöße gegen Corona-Regeln bei Treffen der Tuningszene

22.03.2021, 13:21 Uhr | dpa

Etwa 30 Menschen aus der Tuningszene haben sich in einem Parkhaus in der Magdeburger Innenstadt unter Missachtung der geltenden Corona-Regeln getroffen. Bei dem Treffen in der Nacht zum Freitag mit etwa 20 Kraftfahrzeugen seien mehrere Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei kein Mund-Nasen-Schutz getragen und die vorgeschriebenen Abstandsregeln nicht eingehalten worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen.