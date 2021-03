Magdeburg

Handwerk gegen schärferen Lockdown: Mehr testen und impfen

22.03.2021, 13:30 Uhr | dpa

Die Handwerkskammer Magdeburg hat sich im Umgang mit der Pandemie gegen schärfere Maßnahmen für Unternehmen ausgesprochen. Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe appellierte an die Landesregierung, den bisherigen Weg beizubehalten. In den Betrieben gebe es strenge Schutzkonzepte, erklärte Grupe am Montag angesichts der Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Wenn nach der Öffnung wieder zurückgerudert werde, sei das für die Handwerksbetriebe absolut unverständlich, erklärte Grupe. "Wir sehen sogar Raum für weitere Lockerungen. Beispielsweise ist die Öffnung der Außengastronomie denkbar."

In Sachsen-Anhalt haben seit Anfang März unter anderem Friseur- und Kosmetikbetriebe nach wochenlanger Schließung wieder geöffnet. Die Handwerkskammer Magdeburg vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 12 200 Unternehmen im Norden Sachsen-Anhalts.