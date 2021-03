Dreieich

Tödlicher Unfall in Dreieich

23.03.2021, 06:07 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Dreieich (Kreis Offenbach) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person kam in der Nacht zum Dienstag mit dem Auto von einer Landstraße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Auto sei in Flammen aufgegangen. Die Landstraße war für etwa vier Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache sei ein Gutachter beauftragt worden. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.