Bretzfeld

Mann geht mit Messer auf Polizisten los

23.03.2021, 06:19 Uhr | dpa

Polizisten haben in Bretzfeld einen Mann angeschossen. Er sei mit einem Messer auf die Beamten losgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dabei sei es am Montagabend zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Details zu dem Einsatz in der Stadt im Hohenlohekreis waren zunächst unklar.