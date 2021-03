Penkun

Grenzstadt Penkun: Förderung 500 000-Euro-Löschfahrzeug

23.03.2021, 08:15 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns östlichste und kleinste Stadt - Penkun in Vorpommern - kann sich mit Hilfe des Landes ein modernes Feuerlöschfahrzeug im Wert von rund 500 000 Euro beschaffen. Wie eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums am Dienstag sagte, wird das "Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 20" zwei ältere Feuerwehrfahrzeuge ersetzen. Für den Kauf stellen das Land der Stadt 140 000 Euro und der Landkreis rund 164 000 Euro zur Verfügung. Penkun liegt an der Autobahn 11 Berlin-Stettin wenige Kilometer vor dem polnischen Szczecin, gut eine Stunde nordöstlich von Berlin und hat rund 1700 Einwohner.

Penkuns Feuerwehr ist mit 48 Mitgliedern laut Ministerium eine sogenannte Stützpunktfeuerwehr der Region, die auch im gesellschaftlichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Zu den Besonderheiten gehören unter anderem Einsätze auf der stark befahrenen A11 kurz vor der Grenze zu Polen und die Sicherung eines großen Biogas-Gewerbeparkes mit einer Leistung von etwa 20 Megawatt.