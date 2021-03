Hemer

70-Jähriger schlägt Sanitäter ins Gesicht

23.03.2021, 10:34 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat in einem Rettungswagen randaliert und einen Sanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 70-Jährige war nach Zeugenhinweisen am Montag volltrunken an einer Bushalte in Hemer (Märkischer Kreis) von Rettungskräften aufgelesen worden. Auf der Fahrt ins Krankenhaus sei er aggressiv geworden, habe einen 36 Jahre alten Sanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend in das Rettungsfahrzeug uriniert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Gegen den renitenten 70-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.