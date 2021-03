Fangohr: Perspektive für Gastgewerbe und Tourismus fehlt

23.03.2021, 11:03 Uhr | dpa

Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) hat nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen eine fehlende Perspektive für den Tourismus bemängelt. "Es wird ein ganzer Wirtschaftszweig abgekapselt. Nicht nur bei uns auf den Inseln, sondern deutschlandweit. Das werden nicht viele Betriebe überleben", sagte Fangohr der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Uns fehlt einfach eine Perspektive."

Ein Zeitplan, wann und wie es für das Gastgewerbe weitergehe, sei aus den vorliegenden Beschlüssen kaum abzusehen. Die Hoffnung auf eine Öffnung zu Ostern hatten die Ostfriesischen Inseln bereits vergangene Wochen weitgehend aufgegeben.

Seit November sei die komplette Wirtschaftsstruktur der Insel lahm gelegt, sagte Fangohr. "Wir haben ja nichts anderes, wir haben ja nur den Tourismus." Der Bürgermeister verwies auf einen Öffnungs-Zeitplan, den Niedersachsen im vergangenen Jahr verfolgte. "Da gab es einen Stufenplan, danach wurde geöffnet. So etwas erwarten wir dieses Jahr auch", sagte Fangohr. Gerade bei weiter steigenden Inzidenzzahlen brauche es begleitende Maßnahmen wie ein engmaschiges Testkonzept. Dafür hatten sich die Ostfriesischen Inseln bereits in der vergangenen Woche ausgesprochen, um Aufenthalte an der Nordsee grundsätzlich wieder ermöglichen zu können.