Schwerin

Schnelltests noch nicht an allen Schulen in MV

23.03.2021, 11:59 Uhr | dpa

Die angekündigten wöchentlichen Corona-Schnelltests, mit denen die Schulöffnungen abgesichert werden sollen, haben noch nicht alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Ein Sprecher des Bildungsministeriums berichtete am Dienstag, dass etwa im Landkreis Nordwestmecklenburg an einzelnen Schulen bisher noch keine Tests zur Verfügung standen. Nach einem Bericht des "Nordkurier" sind auch Schulen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte betroffen.

Demnach ist eine Schnelltest-Lieferung aus Österreich mit 180.000 Testkits nicht pünktlich in MV eingetroffen. Nach dem Verbleib der Sendung werde aktuell gefahndet. Der Sprecher des Bildungsministeriums sagte am Vormittag, das Ministerium verschaffe sich gerade einen Überblick über die Lage.

Die oppositionelle Linke im Landtag kritisierte die Situation. "So war das nicht abgemacht", schimpfte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. "Die angekündigten flächendeckenden Tests an den Schulen können vielerorts nicht durchgeführt werden, weil die erforderlichen Schnelltests nicht dort ankommen." Es ziehe sich wie ein roter Faden durch das gesamte Krisenmanagement von Bund und Land: "Da werden großspurig Maßnahmen angekündigt, ohne dass ein konkreter Plan zu deren Umsetzung vorliegt."