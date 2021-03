Magdeburg

Handwerkskammer: Vielen Betrieben fehlt Perspektive

23.03.2021, 12:29 Uhr | dpa

Durch die Verlängerung des aktuellen Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie fürchtet die Handwerkskammer in Magdeburg um das Überleben vieler Betriebe. Erhoffte Öffnungen rückten in weite Ferne und ein "breitflächiger Betriebe-Kollaps" werde immer wahrscheinlicher, sagte Geschäftsführer Burghard Grupe am Dienstag laut Mitteilung. "Viele Betriebe werden aufgrund der fehlenden Perspektive und der stockenden oder unzureichenden Überbrückungshilfen nicht mehr überleben können."

Nach den Verhandlungen von Bund und Ländern am Montag will die Landesregierung am Dienstag über die weiteren Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt beraten. Bund und Länder hatten zuvor bis in die späte Nacht um eine gemeinsame Linie bei den Corona-Regeln gerungen und sich unter anderem auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt.