Schwerin

Kritik an Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels zur Pandemie

23.03.2021, 14:27 Uhr | dpa

Landesparteivorsitzender der FDP René Domke in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/archivbild (Quelle: dpa)

Die Unternehmerschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat mit scharfer Kritik auf die neuerliche Verlängerung des Lockdowns und das Fehlen von Öffnungsperspektiven für das Gastgewerbe reagiert. "Wann werden die Regierungen endlich strategisch und vorausschauend agieren?", fragte der Geschäftsführer des Unternehmerdachverbandes VU, Sven Müller, am Dienstag in Schwerin.

Die Beschlüsse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz würden mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. So sei unklar, was die "Zwangsschließung" am Gründonnerstag für die Betriebe bedeute und wer für Umsatzausfälle aufkomme, sagte Müller. Vom Lockdown schon besonders betroffene Branchen wie Tourismus, Gaststätten und Veranstaltungen, tappten bei den zugesagten zusätzlichen Hilfen im Dunkeln, beklagte Müller.

Die oppositionelle FDP kritisierte das weiterhin geringe Impftempo und eine unzureichende Vorbereitung der Corona-Schnelltests, was zum Ansteigen der Infektionszahlen beigetragen habe. "Die Ergebnisse der MPK werfen Mecklenburg-Vorpommern zurück in einen strengen Lockdown und machen die zaghaften Öffnungsversuche zunichte", konstatierte der FDP-Landesvorsitzende René Domke.

Laut Bund-Länder-Beschluss sollen die Corona-Einschränkungen bis zum 18. April verlängert werden. Demnach dürfen sich weiterhin maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Für die Ostertage sind keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Stattdessen soll vom 1. bis einschließlich 5. April das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Ein Vorstoß der Nordländer, touristische Reisen innerhalb eines Bundeslandes begrenzt wieder zuzulassen, fand keine Mehrheit.