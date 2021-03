Sinsheim

Oberschenkelverletzung bei Mainzer da Costa nicht schlimmer

23.03.2021, 15:15 Uhr | dpa

Fußballprofi Danny da Costa dürfte dem FSV Mainz 05 nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 2:1-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim schnell wieder zur Verfügung stehen. Bei dem 27-Jährigen liegt "keine schwerwiegende Verletzung" vor, wie die Mainzer am Dienstag mitteilten. Da Costa trainiere wieder mit reduzierter Belastung, nachdem ihm am Sonntag noch Schmerzen im Oberschenkel zu schaffen gemacht hatten. Ob der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Außenverteidiger schon am Karsamstag (15.30 Uhr/Sky) im wichtigen Duell mit Arminia Bielefeld wieder spielen kann, soll sich nach Vereinsangaben im Laufe der kommenden Woche zeigen.