Griesheim

60-jährige Autofahrerin stirbt nach Zusammenprall mit Lkw

23.03.2021, 19:39 Uhr | dpa

Eine 60 Jahre alte Autofahrerin ist in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der Lkw war laut Polizei am Dienstag nach einem Reifenplatzer auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei der Lastwagen dann im Gegenverkehr mit dem Wagen der Frau zusammengeprallt. Die 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.