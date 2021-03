Fridingen an der Donau

33-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der L440

24.03.2021, 06:10 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Landstraße 440 bei Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) ist ein 33 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Mann war am Dienstagabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 33-jährige starb an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin sowie deren drei Kleinkinder wurden schwer verletzt. Ein Kind wurde mit einem Rettungshubschrauben in die Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 30-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.