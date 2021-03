Offenbach am Main

Erst Frühlingswetter, dann Wolken in Nordrhein-Westfalen

24.03.2021, 06:41 Uhr | dpa

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zur Wochenmitte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) freundliches Frühlingswetter. Der Mittwoch startet mit Höchstwerten zwischen 14 Grad in Ostwestfalen und 17 Grad am Rhein. Es bleibt heiter und trocken, von Westen können im Laufe des Tages Wolken über die Region ziehen.

Am Donnerstag setzen sich die Wolken dann etwas stärker durch. Zeitweise wird es laut DWD stark bewölkt und kann vereinzelt sogar regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Auch am Freitag bleibt der Himmel über Nordrhein-Westfalen laut Vorhersage bewölkt, regnen soll es aber nicht. Die Höchstwerte steigen auf 14 bis 16 Grad.