Offenbach am Main

Bis zu 18 Grad in Hessen erwartet

24.03.2021, 07:35 Uhr | dpa

Am Mittwoch lässt sich die Sonne über Hessen noch einmal sehen, bevor in den nächsten Tagen dann vermehrt Wolken über das Bundesland ziehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag zunächst sonnig und trocken. Örtlich kann es am Nachmittag bereits wolkig am Himmel werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Am Donnerstag setzen sich dann die Wolken über Hessen durch. Laut Vorhersage bleibt es aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad. Am Freitag wird es laut DWD teils stark bewölkt, örtlich kann auch Regen fallen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad.