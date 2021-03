Weißenfels

26-Jährige bei Brand in Einfamilienhaus leicht verletzt

24.03.2021, 08:13 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Weißenfels ist eine 26 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fing das Bett in der Wohnung der Frau im Kellergeschoss in der Nacht zu Mittwoch Feuer. Auslöser war vermutlich eine brennende Zigarette. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.