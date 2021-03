Wasungen

70-Jähriger fährt mit Auto in Apotheke

24.03.2021, 11:04 Uhr | dpa

Ein 70 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in eine Apotheke gefahren und hat dabei einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 80 000 Euro verursacht. Der Mann verwechselte am Dienstag vor der Apotheke in Wasungen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr ruckartig nach vorn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fuhr er in das Gebäude und in den Versandbereich der Apotheke, hieß es. Bei dem Unfall wurden unter anderem ein Tor, das Auto des Rentners und eine Verpackungsmaschine beschädigt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund

80 000 Euro. Der Fahrer und seine 66 Jahre alte Begleiterin blieben unverletzt.