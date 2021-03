Potsdam

Deutlich weniger Unfälle in Berlin

24.03.2021, 12:32 Uhr | dpa

In Berlin haben sich im Januar dieses Jahres deutlich weniger Unfälle als im Vorjahreszeitraum ereignet. Insgesamt kam es zu 7602 Unfällen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von rund 31 Prozent im Vergleich zum Januar 2020. Dabei wurden 622 Menschen verletzt - im Vorjahr waren es noch fast doppelt so viele gewesen. Von den Verunglückten wurden 544 Menschen leicht (-45,8 Prozent) und 75 Menschen schwer verletzt (-55,9 Prozent). Insgesamt starben drei Menschen, verglichen mit neun Unfalltoten im Januar 2020. Einzig die Zahl der schwerwiegenden Unfälle ohne Verletzte blieb mit 125 Fällen nahezu auf dem Vorjahresniveau (-1,6 Prozent).