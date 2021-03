Schwerin

Minister Glawe für Verlängerung der Corona-Hilfen des Bundes

24.03.2021, 14:23 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat sich für eine Verlängerung der Bundeswirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Die Verlängerung der Hilfen wäre eine mögliche und auch begrüßenswerte Variante. Gleichzeitig ist ein Anschubprogramm für die Zeit danach notwendig", sagte Glawe am Mittwoch in Schwerin. Teile der Wirtschaft brauchten Unterstützung, um aus der Krise zu kommen.

Zuvor hatte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine Verlängerung der Corona-Hilfen bis Ende September gefordert. "Lockdown-Verlängerung und Fortführung der Überbrückungshilfe über Juni hinaus gehen Hand in Hand. Denn wer den Unternehmen weiter das Arbeiten verbietet, muss auch für die finanzielle Kompensation sorgen", sagte Aiwanger der "Wirtschaftswoche".