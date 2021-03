Schwerin

MV-Unternehmerdachverband begrüßt Stopp der Osterruhe

24.03.2021, 14:25 Uhr | dpa

Der Unternehmerdachverband Mecklenburg-Vorpommerns hat den Stopp der Osterruhe-Regelung begrüßt. "Die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie viele Fragen sich daraus ergeben haben", sagte Sven Müller, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VUMV, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Dass die Regierung einen Fehler eingestehe, verdiene Respekt.

Bund und Länder hatten die umstrittene Regelung bei einer Marathonsitzung in der Nacht zu Dienstag beschlossen, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begründete den Verzicht schließlich mit zu vielen ungeklärten Fragen bei der Umsetzung. So war unklar, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Gründonnerstag nicht arbeiten müssen, er also mit einem gesetzlichen Feiertag gleichzusetzen ist.