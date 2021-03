Güstrow

Landkreis Rostock eröffnet Schnelltest-Zentren

24.03.2021, 16:50 Uhr | dpa

Die Kommunen schaffen weitere Möglichkeiten für Corona-Schnelltests und Impfungen. "Wir wollen an bis zu 16 Standorten im Landkreis Schnelltestmöglichkeiten schaffen, die Angebote der Apotheken eingeschlossen", erklärte der Gesundheitsdezernent des Landkreises Rostock, Stephan Meyer, am Mittwoch. Sie sollen spätestens am kommenden Montag den Betrieb aufnehmen.

Außerdem würden in Erwartung steigender Impfstoffmengen die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Laage ausgeweitet. Geimpft werde auch am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag. Ein Shuttle-Transport pendele im Stundentakt zwischen dem Güstrower Bahnhof und dem Impfzentrum. Nach Ostern seien Öffnungszeiten von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgesehen. Ziel seien bis zu 1200 Impfungen am Tag. Auch andere Kommunen kündigten die Ausweitung der Öffnungszeiten ihrer Impfzentren an, etwa die Landeshauptstadt Schwerin.