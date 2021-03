Harsewinkel

Blinklicht übersehen: Autofahrerin stirbt an Bahnübergang

24.03.2021, 17:03 Uhr | dpa

Vermutlich weil sie das rote Warnsignal an einem unbeschrankten Bahnübergang nicht gesehen hat, ist eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) mit einem Zug zusammengestoßen und getötet worden. Der Wagen der Seniorin sei am Mittwoch von einem Güterzug an der Beifahrerseite erfasst und rund 150 Meter vor sich hergeschoben worden, teilte die Polizei in Gütersloh mit. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 39 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge rund 8000 Euro.

Laut Zeugenaussagen war das rote Blinklicht am Bahnübergang intakt. "Wir gehen davon aus, dass sie das Warnsignal womöglich wegen der Sonneneinstrahlung nicht gesehen hat", sagte ein Polizeisprecher.