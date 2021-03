Neubrandenburg

86 Jahre alte Frau bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

24.03.2021, 18:32 Uhr | dpa

Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Die Fußgängerin wollte am Mittwochvormittag in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Straße überqueren, wo es zum Unfall mit dem Lkw kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Lkw-Fahrer in eine Straße fahren und übersah dabei die Seniorin. Sie kam in ein Krankenhaus.