Darmstadt

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Darmstadt geplant

24.03.2021, 19:17 Uhr | dpa

Die Querdenken-Bewegung hat eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen mit rund 900 Teilnehmern für diesen Sonntag (28. März) in Darmstadt angemeldet. Das teilte die Stadt am Mittwochabend mit. In Abstimmung mit der Polizei sei der geplante Versammlungsort der Kundgebung nun vom Karolinenplatz in der Stadtmitte auf den Böllenfalltor-Parkplatz im Südosten der Stadt verlegt worden.

Die Versammlung wurde laut Stadt von der Organisation Querdenken 615 angemeldet. Eine Demonstration auf dem Karolinenplatz in direkter Nähe zum Impfzentrum sei nicht zu dulden gewesen, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Daher habe man ein Verbot der Kundgebung auf dem Platz und eine Verlagerung beschlossen.

Ein generelles Verbot der Demonstration sei "nach eingehender rechtlicher Prüfung" nicht möglich gewesen. "Dennoch stellen wir uns Entwicklungen wie in Kassel am vergangenen Wochenende entschieden entgegen", sagte Partsch. Es werde verstärkte Kontrollen der Polizei geben, auch um die erteilte Maskenpflicht zu überwachen.

Nach Angaben der Stadt gibt es bereits drei angemeldete Gegendemonstrationen, eine mit 500 angemeldeten Personen und zwei mit jeweils 50 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auflage sei auch hier die Einhaltung des Sicherheitsabstandes sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Am vergangenen Wochenende hatte es bei einer Demonstration gegen Corona-Auflagen in Kassel mit mehr als 20 000 Teilnehmern gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei war wegen ihres zurückhaltenden Konzeptes in die Kritik geraten.