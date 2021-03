Bremerhaven

5:0: Fischtown Pinguins überraschen Spitzenreiter Mannheim

24.03.2021, 20:56 Uhr | dpa

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga überraschend klar den Süd-Tabellenführer Adler Mannheim besiegt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch gewann am Mittwoch gegen den achtfachen deutschen Meister deutlich mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) und bleibt in der Nordgruppe als Zweiter auf Playoff-Kurs.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie gab es für Mannheim in Bremerhaven nichts zu holen. Dominik Uher (19. Minute), Stanislav Dietz (26.) und Miha Verlic (40.) schossen die Gastgeber aus der Seestadt nach zwei Dritteln mit 3:0 in Führung. Im Schlussdurchgang erhöhten Ross Mauermann (54.) und erneut Dietz (58.) im 250. DEL-Spiel der Bremerhavener auf 5:0.