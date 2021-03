Budenheim

Frau kommt bei Brand in Wohnhaus ums Leben

25.03.2021, 05:31 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Budenheim (Landkreis Mainz-Bingen) ums Leben gekommen. Drei Bewohner konnten in der Nacht zu Donnerstag aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Einer von ihnen wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau starb noch im Wohnhaus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.